منها الميراث الرقمي.. آبل تطلق الإصدار التجريبي الثاني iOS 15.2 لهواتف آيفون

أصدرت شركة آبل الأمريكية الإصدار التجريبي الثاني من نظام تشغيل iOS 15.2 والذى يضم عددا من الميزات الجديدة والمذهلة منها ربط جهات الاتصال القديمة ونظام لسلامة الأطفال في الرسائل، وكذلك ودعم خصوصية التطبيقات.
وبحسب موقع AppleInsider فإن ميزات iOS 15.2 ستسمح لجهات الاتصال القديمة للمستخدمين بتحديد أشخاص محددين للوصول إلى بيانات iCloud الخاصة بهم بعد الموت، والتى تعرف بميزة الميزاث الرقمى، والتى من خلالها سيتم تحديد جهة اتصال موثوقة مثل أحد من الأقارب أو الأصدقاء ومنحه إمكانية الوصول إلى بيانات iOS على أجهزة آبل ليستطيع فتحها بعد وفاة المستخدم .
كما سيحتوى تحديث iOS 15.2 على دعم خصوصية التطبيقات التى تعمل على كشف التطبيقات التى تستخدم ميكروفون الهاتف والكاميرا والوصول إلى عناوين URL الخارجية.
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