

مبيعات شاومي من الساعات الذكية تتجاوز 2 مليون وحدة في 30 دقيقة مبيعات شاومي من الساعات الذكية تتجاوز 2 مليون وحدة في 30 دقيقة

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية قد استطاعت تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات منتجاتها ، حيث باعت الشركة أكثر من 2 مليون وحدة من ساعاتها الذكية والاجهزة القابلة للارتداء في 30 دقيقة فقط ، وذلك خلال حدث أقامته الشركة بمناسبة موسم التخفيضات .



وبحسب موقع Gizmochina فإن الساعات الذكية التى تمكنت من كسب ثقة الجمهور كانت ساعات ريدمى Watch 2 ، وكذلك Mi Rabbit التعليمية للأطفال ، إلى جانب ساعات Mi Watch ، مع عدد آخر من الأجهزة القابلة للارتداء .



وتقرير حديث صادر عن شركة Canalys لأبحاث السوق فإن شاومي تمكنت من تجاوز شركة آبل الأمريكية في الربع الثاني من عام 2021 لتبرز كعلامة تجارية يمكن ارتداؤها على مستوى العالم، إلا أن إصدار ساعة آبل Apple Watch 7 قد أعادت آبل مرة أخرى.

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ومنذ أيام، أطلقت شركة شاومي ساعتها الذكية Mi Rabbit ، والتي تعتبر أول ساعة تعليمية للأطفال فريدة من نوعها ، حيث تحتوى الساعة على عدد المنتجات المصممة خصيصًا للأطفال واحتياجاتهم الخاصة بالإضافة إلى إمكانية مراقبة الآباء لنشاط أبنائهم من خلال الساعة.وتحتوى ساعة شاومي التعليمية للأطفال Mi Rabbit على عدد من التطبيقات الخاصة بالتعلم والملائمة للأطفال مع دعم لميزات مراقبة معدل ضربات القلب، و مستشعر معدل ضربات القلب PPG مدمج يراقب باستمرار أثناء الحركة، ومجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية مثل حبل القفز ، والتزلج على الأسطوانة ، وتسلق الجبال ، والجري ، وركوب الدراجات ، والمشي.ويمكن للوالدين تعطيل الميزات الخاصة ب WeChat و QQ من خلال تطبيق Mi Rabbit ، وفيما يتعلق بتحديد المواقع ، تدعم الساعة وظائف تحديد المواقع مثل GPS و Beidou والتطبيقات الأخرى، وتدعم تحديد المواقع في الأماكن المغلقة في مراكز التسوق الكبيرة ومحطات السكك الحديدية عالية السرعة والمطارات ولكن في جميع أنحاء الصين.