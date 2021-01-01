كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Moto G31 من فئة الهواتف المتوسطة والذى ستصدره شركة موتورولا الأمريكية، والمقرر إصداره خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتى بمواصفات جبارة إلى جانب سعر مناسب للغاية.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف موتورولا Moto G31 بشاشة مميزة من نوع AMOLED قياس 6.4 بوصة، وجودة + HD ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للماء والغبار .
وسيقدم هاتف موتورولا Moto G31، على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل.
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التعليقات على تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف موتورولا Moto G31 القادم
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