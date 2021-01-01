

هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch GT Runner هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch GT Runner

أعلنت شركة هواوى الصينية الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية المميزة Watch GT Runner في 17 نوفمبرالمقبل، حيث ستتمتع الساعة بعدد من المواصفات الكبيرة منها مقياس YHE القادر على قراءات ضغط الدم بشكل دقيق.



وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة Watch GT Runner الذكية لا تدعم الميزات الطبية فقط، ولكن أيضا تدعم ميزات رياضية عديدة منها برامج متنوعة للجرى، ستوفر بيانات حول إيقاعات الجرى ومؤشر الأداء بالإضافة إلى المسافة المقطوعة ونبضات القلب في الدقيقة.



وستحتوى ساعة هواوى Watch GT Runner الذكية مع نظام تحديد المواقع العالمي GPS ثنائي التردد ، مما يوفر أداءً محسنًا بنسبة 135 ٪ ويلغي الحاجة إلى هاتف ذكي لتتبع مسارات التمرين.



ومن المقرر أن تشمل ساعة هواوى Watch GT Runner الذكية بمستشعر SpO2 الذى يختبر الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى مخطط كهربية القلب ECG ، ومتتبع ضغط الدم، وتتبع مسارات التمرين.

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وستأتى ساعة هواوى Watch GT Runner الذكية بشاشة مميزة لها تصميم دائرى ، مع زر على الجانب الأيمن، مع حواف نحيفة للغاية، ويتوقع أن تصدر الساعة بسعر مناسب للفئة الشبابية والمتوسطة.