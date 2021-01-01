اختبارات الأداء.. تسارع ريفيان R1T الكهربائية | فيديو

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اختبارات الأداء.. تسارع ريفيان R1T الكهربائية | فيديو

استطاعت السيارات الكهربائية أن تفرض سيطرة كبيرة وسط عالم المحركات، نسبة إلى رغبة العديد من صانعي السيارات في التوجه نحو تلك القدرات التقنية، والتي تتمتع بالعديد من السمات ابرزها؛ تقليل نسبة انبعاثات الكربون، كونها احد الاليات الصديقة للبيئة.

ومن بين الاصدارت الكهربائية هي النسخة ريفيان R1T، صاحبة اطلالة البيك اب متعددة الاستخدامات، حيث تتمتع السيارة بمحركين كهربائيين بالمحاور الامامية، بقوة قدرها 415 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 560 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محركين بالناحية الخلفية بقوة 420 حصانا، و عزم اقصى للدوران تقدر بـ 671 نيوتن/متر.

بينما تبلغ القوة الاجمالية الخاصة بمنظومة المحركات نحو 835 حصانا، و 1231 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران الخاص بالمركبة الكهربائية ريفيان R1T، وتعمل تلك المحركات من خلال بطارية قادرة على مد طاقة تبلغ 135 كيلووات في الساعة، مع وزن يصل إلى 3242 كيلوجرام.


اختبارات الاداء .. تسارع ريفيان R1T الكهربائية

وظهرت النسخة ريفيان R1T عبر مقطع فيديو بث بواسطة قناة Edmunds المتخصصة في مجال استعراض السيارات، وهي تخوص اختبارات الاداء للتسارع بعد ان قطعت مسافة الربع ميل خلال فترة زمنية قدرها 11.9 ثانية مع سرعة قدرت بـ 176.8 كيلومتر في الساعة، بينما انطلقت السيارة من نقطة الثبات 0 وصولًا بسرعة 96 كيلومتر في الساعة مدة زمنية بلغت 3.5 ثانية.

وبهذا الاداء اشتعلت المنافسة بين ريفيان R1T و رام 1500 TRX الكهربائية، والتي خضعت لاخبارات ادموندز، حيث سجلت مدة زمنية لمسافة الربع ميل قدر بـ 12.7 ثانية، على ان بلغت قوة الانطلاق من نقطة السكون حتى سرعة 96 كيلومتر في غضون 4.2 ثانية.

المصدر: صدى البلد

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