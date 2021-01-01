استطاعت السيارات الكهربائية أن تفرض سيطرة كبيرة وسط عالم المحركات، نسبة إلى رغبة العديد من صانعي السيارات في التوجه نحو تلك القدرات التقنية، والتي تتمتع بالعديد من السمات ابرزها؛ تقليل نسبة انبعاثات الكربون، كونها احد الاليات الصديقة للبيئة.
ومن بين الاصدارت الكهربائية هي النسخة ريفيان R1T، صاحبة اطلالة البيك اب متعددة الاستخدامات، حيث تتمتع السيارة بمحركين كهربائيين بالمحاور الامامية، بقوة قدرها 415 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 560 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محركين بالناحية الخلفية بقوة 420 حصانا، و عزم اقصى للدوران تقدر بـ 671 نيوتن/متر.
بينما تبلغ القوة الاجمالية الخاصة بمنظومة المحركات نحو 835 حصانا، و 1231 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران الخاص بالمركبة الكهربائية ريفيان R1T، وتعمل تلك المحركات من خلال بطارية قادرة على مد طاقة تبلغ 135 كيلووات في الساعة، مع وزن يصل إلى 3242 كيلوجرام.
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التعليقات على اختبارات الأداء.. تسارع ريفيان R1T الكهربائية | فيديو
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