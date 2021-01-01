بعد ان خضعت النسخة فيات تيبو لعدة تغييرات خاصة بالتصميم الخارجي، مثل اطلالة الهاتشباك المميزة، والنسخة ستايشن واجن، إلى جانب نسخة السيدان القياسية، فيبدو ان شركة فيات الايطالية العالمية تستعد لابهار محبي مجموعة تيبو، وذلك عبر نسخة جديدة ولكن باطلالة كروس ستيشن واجن 2022.
ظهور فيات كروس ستيشن واجن 2022
استطاعت العدسات التجسسية ان ترصد بعض الصور للنسخة فيات تيبو كروس ستيشن واجن 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الشهيرة، مما يجعل تلك النسخة تدخل في منافسة شرسة مع الكثير من فئتها، وعلى الرغم من التمويهات الكثيرة يمكن رصد عدة نقاط خاصة بالهيكل الخارجي الخاص بهذه السيارة.
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التعليقات على تحت التمويه.. ظهور فيات تيبو كروس ستيشن واجن 2022 | صور
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