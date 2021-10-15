أسعار الذهب اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

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أسعار الذهب اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم السبت 13 -11-2021، في محلات الصاغة دون مصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر دون مصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24 923 إلى 925

أسعار الذهب عيار 22 846 إلى 848

أسعار الذهب عيار 21 808 إلى 810

أسعار الذهب عيار 18 693 إلى 695
أسعار الذهب عيار 14 539 إلى 541

أسعار الذهب عيار 12 463 إلى 464

أسعار الذهب الأونصة 28، 648 إلى 28، 719

أسعـار الجنيه الذهب 6، 448 إلى 6، 464

أسعـار كيلو الذهب 921، 143 إلى 923، 429

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

المصدر: elaosboa

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