أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 13-11-2021 .. فيديو

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 13-11-2021 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 13 - 11-2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.25 جنيه للبيع و18.03 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.35 جنيه للبيع و 21.08 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.156 جنيه للبيع و 49.37 للشراء.

المصدر: صدى البلد

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