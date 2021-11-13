"بيج رامى" يستعرض قوة عضلاته .. ومحمد هنيدى يعلق : عضلة الباي فيها مشكلة

آخر الأخباراخبار منوعة › "بيج رامى" يستعرض قوة عضلاته .. ومحمد هنيدى يعلق : عضلة الباي فيها مشكلة

صورة الخبر: "بيج رامى" يستعرض قوة عضلاته .. ومحمد هنيدى يعلق : عضلة الباي فيها مشكلة
"بيج رامى" يستعرض قوة عضلاته .. ومحمد هنيدى يعلق : عضلة الباي فيها مشكلة

نشر رامي السبيعي الشهير بـ « بيج رامي » ، عدة صور له يستعرض قوة عضلاته ، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق الفنان محمد هنيدى قائلا “ في مشكلة في عضلة الباي خلف السمانة الشمالية يا رامي محتاجه تزيد خمسة جرام عشان تبقى قد السمانة الجنوبية ”.

ويذكر أن استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، الكابتن رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، ابن قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، وبطل «مستر أولمبيا» للعام الثاني على التوالي، بديوان عام المحافظة، للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتكريمه بمسقط رأسه بمدينة برج البرلس.

وشهد مبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، تعليق الزينة والأضواء وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، احتفالاً وابتهاجًا بذكرى العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذي يوافق الرابع من نوفمبر من كل عام.

وتحتفل محافظة كفر الشيخ، كل عام، بعيدها القومي، والذي يوافق الرابع من نوفمبر، ويتواكب مع معركة البرلس البحرية، التي قامت صباح 4 نوفمبر 1956 أمام شاطئ بحيرة البرلس، مصر عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "بيج رامى" يستعرض قوة عضلاته .. ومحمد هنيدى يعلق : عضلة الباي فيها مشكلة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74146

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager