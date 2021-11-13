نشر رامي السبيعي الشهير بـ « بيج رامي » ، عدة صور له يستعرض قوة عضلاته ، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.
وعلق الفنان محمد هنيدى قائلا “ في مشكلة في عضلة الباي خلف السمانة الشمالية يا رامي محتاجه تزيد خمسة جرام عشان تبقى قد السمانة الجنوبية ”.
ويذكر أن استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، الكابتن رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، ابن قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، وبطل «مستر أولمبيا» للعام الثاني على التوالي، بديوان عام المحافظة، للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتكريمه بمسقط رأسه بمدينة برج البرلس.
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التعليقات على "بيج رامى" يستعرض قوة عضلاته .. ومحمد هنيدى يعلق : عضلة الباي فيها مشكلة
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