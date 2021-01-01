تشعر الأم أحيانا بالإحباط بسبب روتين الحياة اليومية، الذي تقوم خلاله بنفس المهام، دون أن تسمع من الآخرين كلمة امتنان، تساعدها على الاستمرار بطاقة أكبر، وتعينها على مواجهة مشاغل الحياة ومتطلباتها، التي تتزايد كل يوم، وتشكل ضغوطا وتوتر وقلق، يؤثر على صحتها وتوازنها النفسي، وهنا تبدأ السيدات في البحث عن عوامل تساعدا على الشعور بالسعادة، دون انتظار الحصول عليها من الآخرين.
دليل السعادة للأمهات
قدمت داليا نبيل اللايف كوتش، روشتة السعادة في مواجهة تفاصيل الحياة اليومية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، مؤكدة في البداية، أن 70% من سعادة الأم، لا بد أن تخرج من داخلها، لتستمر طويلا دون الشعور بالإحباط.
وأضافت أن الأم، يجب أن تركز في النظر إلى مميزات المعيشة والأشياء الإيجابية التي تتمتع بها، مع ضرورة وجود نظرة إيجابية في كل الأمور الحياتية، تكون بمثابة حائط صد في مواجهة هجمات الشعور بالحزن المفاجئة.
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التعليقات على خطوات تحقيق السعادة وتحسين المزاج للسيدات.. هتبقي أم فرفوشة
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