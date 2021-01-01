شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ظهورا مستمرا للبرق فى سماء أسوان وسط تجمع للسحب.
وتشهد محافظة أسوان تقلبات جوية وانتشار للغيوم وأجواء خريفة بعد انخفاض درجات الحرارة، وانتشار بعض الأتربة.
وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان الصغرى 11 درجة والعظمى 25 درجة مئوية.
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التعليقات على ظاهرة جوية نادرة فى أسوان البرق يضىء سماء أكثر مدينة حارة فى مصر
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