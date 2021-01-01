أكد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب المصري الأسبق، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، جناح الأهلي، سيكون خارج القلعة الحمراء في شهر يناير/كانون ثان المقبل.
وكتب إبراهيم سعيد عبر "تويتر" مساء اليوم الجمعة: "بنسبة 99% رحيل كهربا عن الأهلي في يناير/كانون ثان المقبل".
وأضاف: "بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لا يرغب في استمرار اللاعب".
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التعليقات على إبراهيم سعيد: كهربا خارج الأهلي في يناير
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