إبراهيم سعيد: كهربا خارج الأهلي في يناير



محمود عبد المنعم "كهربا" محمود عبد المنعم "كهربا"



أكد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب المصري الأسبق، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، جناح الأهلي، سيكون خارج القلعة الحمراء في شهر يناير/كانون ثان المقبل.



وكتب إبراهيم سعيد عبر "تويتر" مساء اليوم الجمعة: "بنسبة 99% رحيل كهربا عن الأهلي في يناير/كانون ثان المقبل".



وأضاف: "بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لا يرغب في استمرار اللاعب".

قد يعجبك أيضا...

وانضم كهربا إلى صفوف الأهلي في شهر يناير/كانون ثان 2020 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.وجلس كهربا بديلاً في مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي وتم استبعاده من لقاء القمة أمام الزمالك، لأسباب فنية بالدوري المصري.ونشبت أزمة بعد أن وجه أحد الصحفيين سؤالا لموسيماني حول الجلسة التي عقدها مع كهربا ووعده بالمشاركة عقب لقاء البنك الأهلي وهو ما جعل موسيماني يتساءل حول تسريب كهربا الأنباء للصحفيين.