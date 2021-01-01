اعتدى شو لاعب وسط منتخب أنجولا على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب (11 نوفمبر) في العاصمة الأنجولية لواندا، بتصفيات كأس العالم 2022.
بدأت الأزمة مع سقوط أيمن أشرف مدافع منتخب مصر أرضا، بعد التحام من لاعب أنجولا الذي دفعه بقوة خارج حدود المستطيل الأخضر.
وعاتب الجهاز الفني لمنتخب مصر لاعب أنجولا، لكن الأمور تفاقمت باندفاع لاعبي أنجولا تجاه جهاز الفراعنة.
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التعليقات على صورة.. لاعب أنجولا يعتدي على كيروش
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