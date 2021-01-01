صورة.. لاعب أنجولا يعتدي على كيروش

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صورة.. لاعب أنجولا يعتدي على كيروش

اعتدى شو لاعب وسط منتخب أنجولا على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب (11 نوفمبر) في العاصمة الأنجولية لواندا، بتصفيات كأس العالم 2022.

بدأت الأزمة مع سقوط أيمن أشرف مدافع منتخب مصر أرضا، بعد التحام من لاعب أنجولا الذي دفعه بقوة خارج حدود المستطيل الأخضر.

وعاتب الجهاز الفني لمنتخب مصر لاعب أنجولا، لكن الأمور تفاقمت باندفاع لاعبي أنجولا تجاه جهاز الفراعنة.

وحاول كيروش تهدئة الأمور، إلا أن شو لاعب أنجولا دفع مدرب الفراعنة.

وأثار هذا التصرف حفيظة لاعبي منتخب مصر وعلى رأسهم محمد صلاح قائد الفراعنة، الذي تحدث مع حكم المباراة، مطالبا بقرار ضد اللاعب.

إلا أن الحكم اكتفى بإنذار شو، بجانب منح محمد النني البطاقة الصفراء، وكذلك أحد أعضاء الجهاز الفني للفراعنة.

المصدر: كووورة

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