

نقطة من أنجولا تمنح مصر نصف تذكرة للمونديال نقطة من أنجولا تمنح مصر نصف تذكرة للمونديال

تعادل منتخب مصر مع مضيفه أنجولا بنتيجة 2-2 مساء اليوم الجمعة على ملعب (11 نوفمبر) بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة السادسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.



تقدم منتخب أنجولا بهدف سجله اللاعب هيلدر كوستا في الدقيقة 26 وأضاف مبالا نزولا الهدف الثاني من ضربة جزاء لأصحاب الأرض.



وانتفض الفراعنة بهدف لمحمد النني في الدقيقة 45+1 ثم أحرز المنتخب المصري هدف التعادل عن طريق اللاعب أكرم توفيق في الدقيقة 59.

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ونجح منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش في تأمين صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب الجابون أقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة بين المنتخبين.وارتفع رصيد أنجولا بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو جونسفاليس إلى 4 نقاط في المركز الأخير خلف ليبيا التي تملك 6 نقاط بالمركز الثالث.وجاءت المباراة في مجملها حافلة بالندية بيما تعطلت 3 مرات نظراً لدخول المشجعين إلى أرض الملعب لالتقاط الصور مع محمد صلاح.قدم المنتخب الأنجولي بداية سريعة وضغط مكثف أمام الفراعنة وأبعد حجازي عرضية مميزة لأصحاب الأرض ، وأجرى منتخب أنجولا تغييراً مبكراً في الدقيقة 9 بنزول امبروسيني على حساب ماتيوس جاليانو.ووجه المنتخب الأنجولي تسديدة أبعدها الشناوي بصعوبة ثم تصويبة آخرى فوق العارضة ولكن المنتخب المصري فاجئ الجميع بأداء باهت خلال الربع الأول من عمر المباراة.. وأضاع شريف في الدقيقة 23 أول فرصة للفراعنة بتسديدة ماكرة علت العارضة.وسجل منتخب أنجولا هدف التقدم في الدقيقة 26 عن طريق هيلدر كوستا من خطأ دفاعي واضح للفراعنة وأسكن الكرة شباك الشناوي بتسديدة قوية في منطقة الجزاء.وانطلق السعيد في دفاع أنجولا ولكن الكرة تحولت إلى ركنية ، وحصل منتخب أنجولا على ضربة جزاء بعد إلتحام بين أكرم توفيق والبديل امبروسيني في منطقة الجزاء ونال أكرم إنذاراً وسجل المنتخب الأنجولي الهدف الثاني بتوقيع مبالا نزولا في الدقيقة 35.وجه السعيد تسديدة فوق العارضة ، وضاعت فرصة لمحمد صلاح بكرة عرضية لم يدركها الأخير ثم عرضية غير مكتملة من صلاح ثم سجل محمد النني هدفاً لصالح الفراعنة في الدقيقة 45+1 من تمريرة لصلاح أودعها في المرمى وخرج الشوط الأول بالتقدم الأنجولي.وأشرك منتخب مصر الثنائي مروان حمدي وحمدي فتحي في بداية الشوط الثاني بدلاً من عبد الله السعيد ومصطفى محمد ، وضاعت فرصة محققة عن طريق المهاجم محمد شريف ورفض الحكم احتساب ضربة جزاء للفراعنة في الدقيقة 58 بعد سقوط أكرم توفيق إثر إلتحام مع مدافع أنجولا.ونجح أكرم توفيق في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة من تصويبة قوية سكنت الشباك الأنجولية اصطدمت بقدم المدافع في الدقيقة 59 ، ونال النني وشو إنذاراً بينما أشرك سيموني ميراندا في صفوف منتخب أنجولا على حساب جيريمي بيلا.وسيطر المنتخب الأنجولي مجدداً على مجريات الأمور مع تراجع دفاعي للفراعنة بشكل واضح وأبعد الشناوي تسديدة قوية إلى ركنية ثم فرصة آخرى بضربة رأس أمسكها الشناوي.وباغت محمد شريف الحارس الأنجولي بتسديدة قوية أبعدها الحارس ثم عرضية طائشة من حجازي ، ودفع منتخب مصر بالمهاجم أحمد ياسر ريان على حساب محمد شريف في الدقيقة 82.أبعد الدفاع الأنجولي عرضية من فتوح ، وأمسك الشناوي رأسية أنجولية بينما دفع المنتخب الأنجولي باللاعب بالبورديا وكابيمبا في الدقائق الأخيرة بينما دفع المنتخب المصري باللاعب محمود علاء بدلاً من فتوح وخرج اللقاء بالتعادل بين الفريقين.