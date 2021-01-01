ندوة بجامعة عين شمس عن البردي في الحضارة المصرية القديمة

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، عن تنظيم محاضرة للدكتورة فايزة هيكل أستاذ الآثار المصرية بالجامعة الأمريكية بعنوان "البردي في الحضارة المصرية القديمة".
وقال الدماطي، إن المحاضرة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة ١٦٠ الدور الأول بكلية الآثار.
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