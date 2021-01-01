ندوة بجامعة عين شمس عن البردي في الحضارة المصرية القديمة



كلية الآثار بجامعة عين شمس كلية الآثار بجامعة عين شمس



أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، عن تنظيم محاضرة للدكتورة فايزة هيكل أستاذ الآثار المصرية بالجامعة الأمريكية بعنوان "البردي في الحضارة المصرية القديمة".







وقال الدماطي، إن المحاضرة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة ١٦٠ الدور الأول بكلية الآثار.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف د. أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، أن المحاضرة تأتي ضمن الموسم الثقافي بالكلية ومركز الدراسات البرديات والنقوش، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.