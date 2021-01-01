طالبت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس بسرعة تلاقي الطالبات بلقاح كورونا المستجد للحد من انتشار الفيروس .
وأضاف الدكتورة اميرة يوسف انه لن يسمح بدخول الطالبات اللاتى لم تحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا من يوم الاثنين 15/ 11/ 2021 .
وأكدت عميدة كلية البنات أنه تم بدء تطعيم الطالبات اقل من ١٨ عاما بلقاح كورونا “ فايزر " .
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التعليقات على بنات جامعة عين شمس: منع الطالبات من دخول الكلية دون تطعيم بعد 15 نوفمبر
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