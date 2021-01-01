بنات جامعة عين شمس: منع الطالبات من دخول الكلية دون تطعيم بعد 15 نوفمبر

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بنات جامعة عين شمس

طالبت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس بسرعة تلاقي الطالبات بلقاح كورونا المستجد للحد من انتشار الفيروس .

وأضاف الدكتورة اميرة يوسف انه لن يسمح بدخول الطالبات اللاتى لم تحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا من يوم الاثنين 15/ 11/ 2021 .

وأكدت عميدة كلية البنات أنه تم بدء تطعيم الطالبات اقل من ١٨ عاما بلقاح كورونا “ فايزر " .

وأشارت كلية البنات جامعة عين شمس إلي أنه يمكن للطالبات اقل من 18 عاما الحصول علي لقاح فايزر من خلال حرم ٢ مقره المستشفى الميداني بجوار كليه الصيدلة والأسنان بالعباسية جامعة عين شمس من ١٠ صباحا - ٢ ظهرا .

وأضافت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية تقوم بتطعيم جميع الطالبات بالتعاون مع الوزارة وتخصيص أماكن للتطعيم.

المصدر: elbalad

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