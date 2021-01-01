زراعة جامعة عين شمس تعلن عن آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية



زراعة جامعة عين شمس زراعة جامعة عين شمس

أكد الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم مد فترة تسجيل المقررات الدراسية بعد سداد الرسوم الي 25 نوفمبر للطلاب الذين قاموا باختيار مقرراتهم قبل يوم 11 نوفمبر علي منظومة جامعة عين شمس الذكية حتي يتمكنوا من حضور امتحانات منتصف الفصل الدراسي طبقا لكشوف المقررات التي يقيد بها الطالب علي منظومة .







وأشار الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد الي الطلاب الذين تخلفوا عن اختيار مقرراتهم علي منظومة الجامعة قبل 11نوفمبر سرعة سداد الرسوم ثم التقدم بالتماس للنظر في امكانية فتح المنظومة للطلاب اللذين قاموا بالسداد مع تسليم صورة السداد (فوري اوي فيزا )مع الالتماس .

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وقال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، ، أن الكلية قد أوشكت على الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب بلقاح كورونا، حسب توجيهات رئيس جامعة عين شمس، والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب في أسرع وقت .وتابع عميد كلية زراعة ، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء كافة الطلاب الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.واوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن التعليمات التي يجب أن يتبعها الطلاب أثناء تواجدهم داخل حرم الكلية هي التزام جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية وأثناء التواجد في الكلية.وأشار إلى ضرورة التزام الجميع بحضور المحاضرات كلٌ في مجموعته وعدم الحضور في غير الأيام المحددة بالجداول المعلنة، وسوف تتخذ الكلية ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق ذلك.ونوه عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أنه سوف يتم رفع محاضرات كل فرقة يوميا حسب الجداول المعلنة على منصة التعلم الإلكتروني للكلية بالإضافة إلي متابعة الصفحة الرسمية للكلية على الفيس بوك.