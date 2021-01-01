حكم مشاهدة المسلسلات.. الإفتاء تجيب

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حكم مشاهدة المسلسلات ..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من شخص يريد أن يعرف ما حكم مشاهدة المسلسلات.







حكم مشاهدة المسلسلات



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جاء رد دار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم مشاهدة المسلسلات؟ أن المسلسلات هي عبارة عن مشاهد وحكايات حسنها حسن وقبيحها قبيح.كشف الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، حكم مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان.وأكد علام خلال حواره مع برنامج “كتب عليكم الصيام”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، ليس للصائم وقت ليقضيه في مثل هذا الأمور.وأضاف شوقي: “رمضان شهر فريد فى العام وعلى الإنسان عدم الانشغال عنه لأى سبب مثل الهواتف والتليفزيونات ويجب التفرغ للعبادة فقط”.وسبق أن قال علام إن الصوم يختلف عن غيره من العبادات، معقبا: "فى غالب الصوم لا يدخله الرياء".وتابع: أغلب العبادات مثل، الصلاة، الزكاة، الحج، وحتى النطق بالشهادتين، قد يدخلها الرياء لأن الناس يطلعون عليها.وأضاف مفتى الجمهورية: قد يشعر الذى يخرج الزكاة بالفخر، بالرغم من كونها فرض على المسلم، ويجب شكر الفقير أن يمنح الغنى فضل قبول ذكاته.وجه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، نصيحة لأحد الشباب يسأل عن "حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان"، قائلا: أنصحك بمقاطعتها تماما، سواء كانت هادفة وغير هادفة، وعليك بكتاب الله عز وجل وضع أمامك أنك تريد ان تقرأه أكثر من مرة.وأضاف ممدوح خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك قائلا: شهر رمضان للعبادة، وحاول أن تتقرب فيه لله قدر المستطاع وأن تراجع نفسك أكثر من مرة حتى تعالج عيوبك وقد يكتبك الله من عتقاء شهر رمضان.قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن حكم مشاهدة المسلسلات متوقف على ما يتم مشاهدته، منوها أن هناك مايجوز مشاهدته وهناك من يحكم عليه بالحرمة.وأضافت عمارة، فى برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "الحياة"، أن بعض المسلسلات بها الكثير من مشاهد التكشف والعرى فهذا لا تجوز مشاهدته ويجب وقتها تغيير المحطة ولفت انتباه الأبناء إلى عدم الإستماع إلى هذه المشاهد، وكذلك لا يتم الحكم على الناس بألفاظ لا تليق ونكتفى بعدم المشاهدة فقط وترك أمرهم إلى الله وحده.وأشارت إلى أن هناك أعمالا فنية تقدم مشاهد جيدة وطيبة فهذا أمر طيب وجميل يجوز لنا مشاهدته.