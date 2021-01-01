

كيك الليمون كيك الليمون

يعد كيك الليمون من الوصفات المختلفة واللذيذة، ويمكن تقديم الكيك بالكثير من الحشوات المميزة التي تفضلها أسرتك، كما يمكن تقديمها للأطفال في المدرسة .



إليك طريقة تحضير كيك الليمون بالخطوات



مقادير كيك الليمون

كيك:

قد يعجبك أيضا...

230 جرام زبدة360 جرام سكر1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر270 جرام دقيق كيك180 ملى حليب7 بياض بيض مخفوقةفيلينج الليمون:115 جرام زبدة6 صفار بيضبشر 2 ليمونعصير2 ليمونجارنش:كريمة مخفوقةطريقة تحضير كيك الليمونكيك:1- يخفق بياض البيض حتى يصبح هش ثم يضاف 2 ملعقة من السكر تدريجيا" مع استمرار الخفق2- ثم يرفع المارينج في بولة3- في العجان يخفق باقى مقدار السكر مع الزبدة ثم تضاف المكونات الجافة ثم يضاف المارينج ويخلط4- ثم يقسم الخليط على 2 قالب كيك ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 30 دقيقهفيلينج الليمون:1- تذوب الزبدة على النار ثم يخفق صفار البيض وبشر الليمون وسكر وعصير الليمون ويضاف للزبدة مع استمرار الخفق على النار حتى درجة حراراه 85 مئوية2- ثم توضع طبقتين الكيك وتحشى بفيلينج الليمون وتزين بالكريمة المخفوقة3- وتقدم كيك الليمون