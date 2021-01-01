طريقة تحضير كيك الليمون بالخطوات

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كيك الليمون

يعد كيك الليمون من الوصفات المختلفة واللذيذة، ويمكن تقديم الكيك بالكثير من الحشوات المميزة التي تفضلها أسرتك، كما يمكن تقديمها للأطفال في المدرسة .

إليك طريقة تحضير كيك الليمون بالخطوات

مقادير كيك الليمون
كيك:

230 جرام زبدة

360 جرام سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

270 جرام دقيق كيك
180 ملى حليب

7 بياض بيض مخفوقة

فيلينج الليمون:

115 جرام زبدة

6 صفار بيض

بشر 2 ليمون

عصير2 ليمون

جارنش:كريمة مخفوقة

طريقة تحضير كيك الليمون
كيك:

1- يخفق بياض البيض حتى يصبح هش ثم يضاف 2 ملعقة من السكر تدريجيا" مع استمرار الخفق

2- ثم يرفع المارينج في بولة

3- في العجان يخفق باقى مقدار السكر مع الزبدة ثم تضاف المكونات الجافة ثم يضاف المارينج ويخلط

4- ثم يقسم الخليط على 2 قالب كيك ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 30 دقيقه

فيلينج الليمون:

1- تذوب الزبدة على النار ثم يخفق صفار البيض وبشر الليمون وسكر وعصير الليمون ويضاف للزبدة مع استمرار الخفق على النار حتى درجة حراراه 85 مئوية

2- ثم توضع طبقتين الكيك وتحشى بفيلينج الليمون وتزين بالكريمة المخفوقة

3- وتقدم كيك الليمون

المصدر: elbalad

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