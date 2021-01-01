كيك الليمون
يعد كيك الليمون من الوصفات المختلفة واللذيذة، ويمكن تقديم الكيك بالكثير من الحشوات المميزة التي تفضلها أسرتك، كما يمكن تقديمها للأطفال في المدرسة .
إليك طريقة تحضير كيك الليمون بالخطوات
مقادير كيك الليمون
كيك:
230 جرام زبدة
360 جرام سكر
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
270 جرام دقيق كيك
180 ملى حليب
7 بياض بيض مخفوقة
فيلينج الليمون:
115 جرام زبدة
6 صفار بيض
بشر 2 ليمون
عصير2 ليمون
جارنش:كريمة مخفوقة
طريقة تحضير كيك الليمون
كيك:
1- يخفق بياض البيض حتى يصبح هش ثم يضاف 2 ملعقة من السكر تدريجيا" مع استمرار الخفق
2- ثم يرفع المارينج في بولة
3- في العجان يخفق باقى مقدار السكر مع الزبدة ثم تضاف المكونات الجافة ثم يضاف المارينج ويخلط
4- ثم يقسم الخليط على 2 قالب كيك ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 30 دقيقه
فيلينج الليمون:
1- تذوب الزبدة على النار ثم يخفق صفار البيض وبشر الليمون وسكر وعصير الليمون ويضاف للزبدة مع استمرار الخفق على النار حتى درجة حراراه 85 مئوية
2- ثم توضع طبقتين الكيك وتحشى بفيلينج الليمون وتزين بالكريمة المخفوقة
3- وتقدم كيك الليمون
التعليقات على طريقة تحضير كيك الليمون بالخطوات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق