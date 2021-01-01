أهم 3 نصائح للتغلب على الشراهة عند تناول الطعام

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صورة الخبر: الشراهة عند تناول الطعام
الشراهة عند تناول الطعام

غالبًا ما نجد أنفسنا نستسلم لرغباتنا الشديدة ونفرط في تناول الأطعمة ولا نستطيع مقاومة الحلويات والمأكولات المقلية.

ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل زيادة الوزن وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وحتى مرض الارتجاع المعدي المريئي

على هذا النحو ، يصبح من الضروري إدارة النظام الغذائي وممارسة التحكم في جزء منه.

في حين أن التحكم في النظام الغذائي هو جزء أساسي من التغلب على الإفراط في تناول الطعام ، يقترح مدرب اليوغا جوهي كابور ثلاث نصائح أخرى يمكن أن تساعد علي التخلص من الشراهة بالطعام.

10 دقائق يوميًا ، خاصةً عندما تشعر بالرغبة في الأكل بنهم. قال كابور: "من الرائع السيطرة على الحوافز والإدمان على الطعام".

* اجلس في وضع جلوس مريح وضع اليدين مع توجيه راحة اليد لأعلى على الفخذين أو الركبتين.
* أغمض عينيك وخذ نفسا عميقا.
* قم بطي إصبع السبابة واضغط على طرف السبابة على طرف الإبهام بكلتا يديك.
* يجب أن تبقى الأصابع الثلاثة الأخرى ممتدة قدر الإمكان.
* قم بأداء الوضع لمدة 10 دقائق كل يوم أو كلما شعرت بالرغبة في الأكل بنهم.


* اجلس في وضع جلوس مريح وضع اليدين مع توجيه راحة اليد لأعلى على الفخذين أو الركبتين.


كل ببطء

تناول الطعام بعناية وتعلم كيفية وضع الشوكة بين اللدغات.

ماء

اشرب الكثير من الماء وابق رطبًا طوال اليوم.

المصدر: elbalad

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