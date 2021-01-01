لإفطار غير تقليدي.. طريقة عمل بيض بالسبانخ

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لإفطار غير تقليدي.. طريقة عمل بيض بالسبانخ

صورة الخبر: طريقة عمل بيض بالسبانخ
طريقة عمل بيض بالسبانخ

الـ بيض بالسبانخ من أكلات الإفطار غير التقليدية التى تمتلك مذاقا مميزا وشهية وقيمة غذائية عالية جدا تساعد فى حماية أفراد أسرتك فى عدد كبير من الأمراض.

نقدم لكم طريقة عمل بيض بالسبانخ بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بيض بالسبانخ
5 بيضات
زيت
ذرة
ملح وفلفل
سبانخ فريش اوراق صغيرة
جبنة شيدر لايت
كريمة لايت
لبن خالي الدسم
1 ملعقة دقيق
بابريكا
طريقة عمل بيض بالسبانخ:
* ادهني صينية فرن صغيرة بزيت طهى ثم ضعي السبانخ ثم الكريمة واللبن وتبليها بالملح والفلفل وجزء من الجبنة ثم البيض والبابريكا.

* حافظي على الصفار حتى يكون شكل عيون ثم ضيفي باقي الجبنة وادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة او الى تمام النضج وقدمي طبق البيض بالسبانخ على مائدة الإفطار.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لإفطار غير تقليدي.. طريقة عمل بيض بالسبانخ

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2904

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager