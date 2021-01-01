لإفطار غير تقليدي.. طريقة عمل بيض بالسبانخ



طريقة عمل بيض بالسبانخ طريقة عمل بيض بالسبانخ

الـ بيض بالسبانخ من أكلات الإفطار غير التقليدية التى تمتلك مذاقا مميزا وشهية وقيمة غذائية عالية جدا تساعد فى حماية أفراد أسرتك فى عدد كبير من الأمراض.



نقدم لكم طريقة عمل بيض بالسبانخ بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير بيض بالسبانخ

5 بيضات

زيت

ذرة

ملح وفلفل

سبانخ فريش اوراق صغيرة

جبنة شيدر لايت

كريمة لايت

لبن خالي الدسم

1 ملعقة دقيق

بابريكا

طريقة عمل بيض بالسبانخ:

* ادهني صينية فرن صغيرة بزيت طهى ثم ضعي السبانخ ثم الكريمة واللبن وتبليها بالملح والفلفل وجزء من الجبنة ثم البيض والبابريكا.

قد يعجبك أيضا...

* حافظي على الصفار حتى يكون شكل عيون ثم ضيفي باقي الجبنة وادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة او الى تمام النضج وقدمي طبق البيض بالسبانخ على مائدة الإفطار.