طريقة عمل برجر بيتي.. خطوة بخطوة

برجر بيتي
طريقة عمل برجر بيتي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل بالأخص مع دخول المدارس لأن برج من الأكلات التي يعشقها الصغار و يحرصون على تناولها بشكل مستمر دون أن يشعرون بالملل.
قدم العديد من الشيفات و خبراء الطبخ طريقة عمل برجر بيتي بمذاق شهي و لذيذ و بأسهل الخطوات في المنزل، ونقدم لكم فيما يلي طريقة عمل برجر بيتي من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.
طريقة عمل برجر بيتي
مقادير سندوتش برجر بيتي
نصف كيلو لحم بقري
كوب صويا هش منقوع ومعصور
توابل لحمة
بصلة مبشورة
رشة قرفة
ملح فلفل أسود
بيضة
عيش كايزر
طماطم
خس
كاتشب
مايونيز
جبنة شيدر شرائح
طريقة تحضير سندوتش برجر بيتي
- يخلط اللحم مع البيضة والصويا والبصلة ورشة القرفة والملح والفلفل ويمكن إضافة التوابل
- يشكل خليط البرجر أقراص ويشوى على الجريل
- يقدم في الخبز مع الطماطم والجبنة والخس والمايونيز والكاتشب حسب الرغبة
زي المحلات خطوات عمل برجر بيتي للأطفال
تفضل العديد من ربات المنزل تحضير و تقديم البرجر في المنزل لأطفالها و ذلك لضمان سلامة الطعام و عدم تناول البرجر الذي يباع في الأسواق الغني بالمواد الحافظ التي تؤثر على صحة الأطفال بالسلب .
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة خطوات عمل برجر بيتي..
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