طريقة عمل برجر بيتي.. خطوة بخطوة



برجر بيتي برجر بيتي

طريقة عمل برجر بيتي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل بالأخص مع دخول المدارس لأن برج من الأكلات التي يعشقها الصغار و يحرصون على تناولها بشكل مستمر دون أن يشعرون بالملل.



قدم العديد من الشيفات و خبراء الطبخ طريقة عمل برجر بيتي بمذاق شهي و لذيذ و بأسهل الخطوات في المنزل، ونقدم لكم فيما يلي طريقة عمل برجر بيتي من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.





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طريقة عمل برجر بيتيمقادير سندوتش برجر بيتينصف كيلو لحم بقريكوب صويا هش منقوع ومعصورتوابل لحمةبصلة مبشورةرشة قرفةملح فلفل أسودبيضةعيش كايزرطماطمخسكاتشبمايونيزجبنة شيدر شرائحطريقة تحضير سندوتش برجر بيتي- يخلط اللحم مع البيضة والصويا والبصلة ورشة القرفة والملح والفلفل ويمكن إضافة التوابل- يشكل خليط البرجر أقراص ويشوى على الجريل- يقدم في الخبز مع الطماطم والجبنة والخس والمايونيز والكاتشب حسب الرغبةزي المحلات خطوات عمل برجر بيتي للأطفالتفضل العديد من ربات المنزل تحضير و تقديم البرجر في المنزل لأطفالها و ذلك لضمان سلامة الطعام و عدم تناول البرجر الذي يباع في الأسواق الغني بالمواد الحافظ التي تؤثر على صحة الأطفال بالسلب .قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة خطوات عمل برجر بيتي..