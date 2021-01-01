تعتبر القهوة للوجه خيارًا مثاليًا للأشخاص ذوي البشرة الدهنية، فتساعد الخصائص المضادة للبكتيريا للقهوة على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويعمل الزبادي على فتح المسام عن طريق امتصاص الزيت الزائد وترك بشرتك رطبة.
وتعاني الكثير من الفتيات بسبب ظهور العديد من المشاكل نتيجة البشرة الدهنية مثل البثور السوداء وحب الشباب وصعوبة الحصول على بشرة نضرة خالية من أي شوائب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ماسك القهوة والعسل للبشرة الدهنية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق