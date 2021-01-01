

ماسك القهوة والعسل ماسك القهوة والعسل

تعتبر القهوة للوجه خيارًا مثاليًا للأشخاص ذوي البشرة الدهنية، فتساعد الخصائص المضادة للبكتيريا للقهوة على محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويعمل الزبادي على فتح المسام عن طريق امتصاص الزيت الزائد وترك بشرتك رطبة.







وتعاني الكثير من الفتيات بسبب ظهور العديد من المشاكل نتيجة البشرة الدهنية مثل البثور السوداء وحب الشباب وصعوبة الحصول على بشرة نضرة خالية من أي شوائب.

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ونقدم لكم من خلال هذا التقرير ماسك القهوة لأصحاب البشرة الدهنية وفقا لما نشره موقع food.ndtv.مكونات ماسك القهوة والعسل للبشرة الدهنية:1 ملعقة كبيرة مسحوق قهوةملعقة كبيرة كركمملعقة عسلملعقة كبيرة زباديتحضير ماسك القهوة والعسل:خذ وعاءً صغيرًا وأضف إليه مسحوق القهوة والكركم واللبن والعسلاخلطي المكونات جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.تطبيق ماسك القهوة والعسل:ضعي المعجون على وجهك باتجاه الأسفل.اتركه يجف لمدة 20 دقيقة على الأقل.اغسل وجهك بالماء العادي.