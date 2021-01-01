4 نصائح تمنح مرضى هشاشة العظام جودة الحياة وتجنبهم الآلام



هشاشة العظام هشاشة العظام

تعتبر هشاشة العظام مشكلة خطيرة، ويمكن أن تزيد مع التقدم في العمر.. ونصح الدكتور ضياء حسين المتخصص في الروماتيزم وهشاشة العظام، ان هناك أربع نصائح يمكنها الوقاية من مرض هشاشة العظام، وتمثلت في ممارسة التمارين الرياضية، والحد من الوزن الزائد، والنوم الصحي وتجنب التوتر والقلق.







طرق الوقاية من هشاشة العظام

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وتابع حسين، أن ممارسة التمارين الرياضية تقلل من هشاشة العظام؛ حيث أن التمارين المنتظمة تساعد على تقوية العضلات حول المفاصل، وهذا من شأنه أن يساعد على تجنب المضاعفات غير الضرورية.وأضاف حسين، أن ممارسة الرياضة لمدة تراوح بين 20-30 دقيقة يوميًا تقلل تصلب الحركة، وتمنع حدوث نوبات ألم، ويمكن للفرد المشي أو السباحة أو القيام بتمارين التمدد.وأردف حسين، بأنه يجب على المصابين بهشاشة العظام ويعانون من السمنة العمل على خفض الوزن؛ حيث أن السمنة تسرع من تآكل المفاصل، لذلك التخلص من الوزن الزائد يساهم في تقليل الضغط على المفاصل، والتحكم في الألم، والحد من خطر حدوث مضاعفات أخرى مثل متلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية.وأكد حسين، أن مشاكل النوم من شأنها أن تسهم في زيادة الإصابة بهشاشة العظام، ويمكن للحصول على عدد ساعات نوم جيدة أن تقلل من تفاقم مشكلات هشاشة العظام، لأن الراحة عامل أساسي للحد من التهابات المفاصل.وأشار حسين، إلى أن القلق والتوتر يزيدان من مشاكل هشاشة العظام عند المصابين؛ حيث أن المصابين بهشاشة العظام الذين يعيشون في حالة قلق وتوتر دائمين أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات صحية سيئة، مثل التدخين أو سوء التغذية.وأفاد حسين، أنه يتم تشخيص هشاشة العظام عند التعرض للسقوط الطفيف، أو تأثير مفاجئ يسبب كسر العظام، والنساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث؛ حيث أن طرق الوقاية تساعد على حفظ العظام كثيفة، تمنع حدوث الهشاشة، إضافة إلى تجنب السقوط والإصابة بالكسور.وأضاف حسين، أنه يمكن الوقاية من هشاشة العظام عبر الحصول على فيتامين D؛ حيث أن هذا الفيتامين يعرف باسم فيتامين أشعة الشمس؛ حيث يمكن الوقاية من هشاشة العظام من مرحلة الطفولة،لكي تمتد إلى مراحل العمر من خلال بناء عظام قوية، وذلك عبر اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين، الكالسيوم، وفيتامين د.وأكد حسين، أن أهم طرق تجنب هشاشة العظام هي بتجنب التدخين، والحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام؛ حيث تعد طريقة مثالية للحفاظ على كثافة العظام، وتقوية العضلات، والحفاظ على توازن الجسم، وتقليل فرص السقوط وحدوث كسور.