أهمية مشروب القرفة .. ومن الممنوعين والمسموح لهم بتناولها



مشروب القرفة مشروب القرفة



تعتبر أهمية مشروب القرفة غير محدودة؛ بالإضافة إلى مذاقها ورائحتها الشهية، إلا أن القرفة من التوابل اللذيذة للغاية بسبب خصائصه الطبية التي لطالما عرفها الإنسان لآلاف السنين، حيث أكد العلم الحديث الآن ما عرفه الباحثون على مر العصور أنها تحتوي على نسبة عالية من سينامالديهيد ، والذي يعتقد أنه مسؤول عن معظم الفوائد الصحية، وفي السطور التالية سنقوم بالتطرق إلى أهمية مشروب القرفة.







فوائد القرفة



قد يعجبك أيضا...

هناك العديد من فوائد القرفة المجهولة عنا؛ حيث انها من التوابل التي تأتي من أغصان أشجار عائلة Cinnamomum، موطنها منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.ويتم استغلال فوائد القرفة منذ عام 2000 قبل الميلاد في مصر القديمة ، حيث أنه في العصور الوسطى، كان الأطباء يستخدمونها في علاج السعال، و التهاب المفاصل ، و التهاب الحلق .وبسبب فوائد القرفة ، فهي تعتبر ثاني أكثر أنواع التوابل شعبية بعد الفلفل الأسود في الولايات المتحدة وأوروبا، وكتوابل ، القرفة متوفرة في شكل مسحوق أو على شكل قطع من اللحاء؛ حيث يمكن للناس أيضًا استخدام زيت القرفة الأساسي لصنع العديد من المكملات الغذائية.وهناك نوعان رئيسيان من القرفة؛ حيث ان فوائد القرفة لكلاهما مختلفة، واقترحت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في القرفة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات و مضادة لمرض السكر ومضادة للميكروبات.وتوفر فوائد القرفة الحماية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ، من بين حالات أخرى. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد فوائد القرفة، والتي من أبرزها :1- غنيه بمضادات الاكسدة :ومن أبرز فوائد القرفة أنها تحتوي كميات كبيرة من مضادات الأكسدة شديدة الفاعلية من مادة البوليفينول.2- خصائص مضادة للإلتهابات :وتعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة لها تأثيرات مضادة للالتهابات ، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط .3- تحمي من أمراض القلب :قد تحسن فوائد القرفة بعض عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب ، بما في ذلك الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم.4- علاج الحساسية من هرمون الأنسولين :أثبت أن القرفة تزيد بشكل كبير من الحساسية لهرمون الأنسولين.5- تقليل مستويات السكر في الدم :القرفة تخفض مستويات السكر في الدم ولها تأثير قوي في مكافحة مرض السكري؛ حيث أثبتت أن القرفة تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ، ولها تأثير قوي مضاد لمرض السكري عند 1-6 جرام أو 0.5-2 ملاعق صغيرة يوميًا.6- تقاوم الامراض التنكسيه العصبية :وأثبتت الدراسات أن فوائد القرفة تؤدي إلى تحسينات مختلفة لمرض الزهايمر ومرض باركنسون، وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات.7- تقي من الإصابة بالسرطان :وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنبوب الاختبار إلى أن القرفة قد يكون لها تأثيرات وقائية ضد السرطان.8- محاربة الالتهابات البكتيرية والفطرية :وبسبب احتواء القرفة على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، والتي قد تقلل الالتهابات وتساعد في مكافحة تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.9- مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية :وأظهرت الدراسات المخبرية أن القرفة يمكن أن تساعد في محاربة فيروس نقص المناعة البشرية -1 ، النوع الرئيسي لفيروس نقص المناعة البشرية لدى البشر.الفئات المسموح لها بتناول القرفةوهناك بعض الفئات المسموح لها يتناول القرفة فهي من التوابل اللذيذة ، والتي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية، في حين أن تناول كميات صغيرة إلى معتدلة يعد آمنًا ، إلا أن تناول الكثير من الطعام قد يسبب آثارًا جانبية.الإفراط من تناول القرفة يمكن أن يتسبب في العديد من المشاكل الصحية، وذلك لأنها تحتوي على كميات عالية من الكومارين، والتي ارتبطت بحالات مثل تلف الكبد والسرطان.من ناحية أخرى ، تحتوي القرفة السيلانية على كميات ضئيلة من الكومارين. في حين أن تناول الكثير من القرفة قد يكون له بعض العيوب ، إلا أنه من التوابل الصحية التي يمكن تناولها بكميات صغيرة إلى معتدلة كافٍ لتزويدك بفوائده الصحية.ويمكن لبعض الفئات المسموح لها بتناول القرفة ان تحصل على الإستفادة منها، كمن يعانون من مرض السكر والضغط،، وذلك لأن القرفة لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والعدوى البكتيرية، وهذه قائمة ببعض الفئات المسموح لها بتناول القرفة التي وجد أن للقرفة تأثير علاجي عليهم :1- مرض السمنة، حيث تفيدهم في خسارة الوزن.2- مرضى متلازمة القولون العصبي.3- مرضى القلب والأوعية الدموية.4- مرضي الزهايمر.5- مرضى السرطان.6- فيروس عوز المناعة البشري.7- الأشخاص الذين يعانون من تسوس الأسنان.8- العدوى والانتان البكتيري.9- مرضى الحساسية.10- من يعانون من العدوى الفطرية.أهمية مشروب القرفةالفئات الممنوعة من تناول القرفةوهناك بعض الفئات الممنوعة من تناول القرفة، وبالرغم من أن القرفة بشكل عام آمنة للاستخدام بكميات صغيرة كتوابل؛ حيث إنها مرتبط بالعديد من الفوائد الصحية الرائعة. ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الطعام قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة.ينطبق في الغالب الفئات الممنوعة من تناول القرفة على عدم الإفراط في استخدامها؛ حيث أن نوع قرفة كاسيا مصدر غني الكومارين. على العكس من ذلك ، تحتوي القرفة السيلانية على كميات ضئيلة من الكومارين.ويعتبر المدخول اليومي المسموح به من الكومارين الموجود في القرفة هو 0.05 مجم لكل رطل (0.1 مجم لكل كجم) من وزن الجسم. هذا هو مقدار الكومارين الذي يمكنك تناوله في اليوم دون التعرض لخطر الآثار الجانبية.وعلى الرغم من أن القرفة السيلانية تحتوي فقط على كميات ضئيلة من الكومارين ، إلا أنه يجب تجنب الإفراط في تناولها؛ حيث تحتوي القرفة على العديد من المركبات النباتية الأخرى التي قد يكون لها آثار ضارة عند تناولها بكميات كبيرة.ويعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه مركب في القرفة يسمى سينامالديهيد، والذي يمكن أن يسبب تقرحات في الفم. ومع ذلك ، يبدو أن هذا يؤثر في الغالب على الأشخاص الذين يستخدمون الكثير من زيت القرفة أو العلكة ، حيث تحتوي هذه المنتجات على المزيد من سينمالدهيد.ويمكن أن يؤدي تناول القرفة الجافة إلى تهيج الحلق والرئتين ، وكذلك يجعلك تشعر بالاختناق. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف رئتيك بشكل دائم، وذلك لأن الرئتين لا تستطيعان تكسير الألياف الموجودة في التوابل. قد يتراكم في الرئتين ويسبب التهاب الرئة المعروف باسم الالتهاب الرئوي التنفسي.ويعتبر مرض السكري ومرضى القلب والكبد من أكثر الفئات الممنوعة من تناول القرفة، وذلك إذا تم تناول القرفة بكميات كبيرة، لأنها قد تزيد من آثارها أو يزيد من آثارها الجانبية.في حين أن تناول القرفة قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم ، فإن تناول الكثير من القرفة قد يؤدي إلى انخفاضها بشكل كبير، خاصة إذا كنت تتناول أدوية لمرض السكري. الأعراض الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم هي التعب والدوخة والإغماء، لذا فإن مرضى السكري من الفئات الممنوعة لتناول القرفة بكثرة .