

الموجة الخامسة لفيروس كورونا الموجة الخامسة لفيروس كورونا

حذر مسئولون فى فرنسا من أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا قد بدأت تضرب البلاد .. فما هى الموجة الخامسة وكيف نحمى أنفسنا منها فى مصر؟



قال الدكتور مجدى بدران، خبير المناعة المصرى وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الموجة الخامسة لكورونا تضرب فرنسا وأوروبا بأكملها ومتوقع حدوث 500 ألف وفاة بحلول فبراير 2022 حيث أن ألمانيا تعدت ٥٠ ألف حالة كورونا جديدة،زيادة الأسبوع الماضى ٥٩% أما بولندا فزيادة 66% وفرنسا زيادة 52%



وأضاف “بدران” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” أنه يتم تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة كورونا جديدة سلالة دلتا كل يوم منذ ثلاثة أيام وهذا ما دعى العلماء يحذرون موجة خامسة لكورونا وأصبحت أوروبا البؤرة الأولى حالياً للكورونا.



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وأشار “بدران” إلى أن دخول أوروبا الموجة الخامسة يأتي نتيجة:-عدم الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية- امتناع عدد كبير من المواطنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا.- احتياج الحاصلين على لقاحي موديرنا وفايزر على جرعة ثالثة معززة.-برودة الطقس وبدء الشتاء حيث أن الفيروس يحيا أكثر فى البيئة وعلى الأسطح ساعات أطول.طرق الوقاية من الموجة الخامسةهناك مجموعة من النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من موجة كورونا الخامسةاستخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة فى حالة وجود عدوى أو الشك وارتداء فى كل مكان به تجمعات مثل حمام السباحة أو قاعات الحفلات.تغطية فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو الكحةتطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .لا للمصافحات أو العناق كما أن القبلات يمكن أن تنقل كل سلالات كورونا.عدم التوتر والثقة بالنفس فغياب الثقة بالنفس يسبب التوتر الذى يقلل المناعة .التغذية الجيدة مفتاح تقوية المناعة .عدم العطش يقلل من التركيز و يزيد من الحساسية .تهوية الغرف والصالات بفتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً ،تجنّب الأماكن المكتظةالنوم مبكرا 8 ساعات وعدم السهر فالنوم يقوي المناعة جداالحصول على حصة يومية من أشعة الشمس قبل الظهر أو قبل الغروب.ممارسة الرياضة توفر المزيد من الأكسيجين و التغذية للمخ وتحمى من الامراضالبعد عن التدخين .-الأفضل تنظيم اى تجمعات في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية وقلل من عدد الحضور،و الفترة الزمنية للتواجد- تطهر الأشياء والأسطح جيدا خاصة التي يتم لمسها بشكل متكرر- التزام مرضى الربو الشعبى بتناول العلاج خاصة البخاخات الموسعة الشعب الهوائية.