

ميزة مذهلة في متصفح فايرفوكس.. استخدامها بهذه الخطوات ميزة مذهلة في متصفح فايرفوكس.. استخدامها بهذه الخطوات

حصلت علامات التبويب بـ متصفح فايرفوكس Firefox، على إعادة تصميم جديدة خلال العام الجاري، وقامت شركة موزيلا Mozilla، بإنشاء علامة تبويب متحركة لتشجيع الأشخاص على تحريك العلامات وإعادة ترتيبها وسحبها إلى نافذة جديدة لتناسب احتياجات المستخدم.



وبحسب ما ذكره موقع "thetimeshub"، اكتشف مايك كوكيتز Mike Koketz، الباحث في أمن تكنولوجيا المعلومات، أن متصفح "فايرفوكس" الشهير، يرسل الكثير من بيانات الاستخدام إلى شركة المالكة لخدمة موزيلا Mozilla.



