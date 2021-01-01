كشفت تسريبات أول صور حية لهاتف Oppo Reno 7 Pro وذلك قبل أيام قليلة من إطلاق شركة أوبو الصينية له، حيث تكشف الصور شاشة بتصميم مميز للغاية له حواف رفيعة مع نوتش صغير في أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية لتصوير السيلفى والفيديو، بالإضافة إلى إمكانات جبارة وأداء قوى للغاية.
وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف Oppo Reno 7 Pro سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز ، وجودة FHD + ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار .
وسيقدم هاتف Oppo Reno 7 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستكون بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX766 من شركة سوني اليابانية ب 1/1.56 و 1.0 ميكرون بكسل، وكاميرا أخرى فائقة السرعة بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مع مستشعر التركيز التلقائي DOL-HDR All-Pixel.
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التعليقات على أول صور حية لهاتف أوبو العملاق Oppo Reno 7 Pro.. مواصفات
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