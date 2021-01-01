

مواصفات وأسعار هاتف Poco M4 Pro 5G مواصفات وأسعار هاتف Poco M4 Pro 5G

بعد أن تم الإعلان عن الهاتف Poco M3 Pro 5G في شهر مايو الماضي، أعلنت اليوم شركة شاومي عن الجيل الجديد من هذا الهاتف باسم Poco M4 Pro 5G وبمواصفات أفضل حيث إن الهاتف الجديد يضم معالج Dimensity 810 بدلا Dimensity 700 وكاميرات خلفية أفضل وشحنا سريعا بقوة 33 واط بدلا من 18 واط بالإضافة إلى أنه يضم مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن حيث سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Poco M4 Pro 5G.



مواصفات الهاتف بوكو إم 4 برو

هاتف شاومي الجديد مصمم حول شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس يبلغ 240 هرتز ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 3، بالإضافة إلى أن Poco M4 Pro 5G يتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 810 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام أو 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، كما أن الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.5 (سيحصل على تحديث Android 12 الرسمي فور إطلاقه).



وبخصوص الكاميرات فيحتوي هاتف Poco M4 Pro 5G على كاميراتين في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع (الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية)، وهذا الهاتف يحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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بطارية الهاتف بوكو إم 4 برو تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط (يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وعلاوة على ذلك فإن المميزات الأخرى تتمثل في إمكانية زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD التي يتم تركيبها في مكان مخصص بجانب شريحتي الاتصال، ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب كما أن الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو والراديو FM وخاصية NFC.سعر الهاتف Poco M4 Pro 5Gيبدأ سعر الهاتف Poco M4 Pro 5G من 267 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.ويصل إلى 290 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، مع العلم بأنه سيتوفر للشراء بشكل رسمي حول العالم يوم 11 نوفمبر.