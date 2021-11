تحديث One UI 4 التجريبي يصل إلى هواتف Galaxy Note20 تحديث One UI 4 التجريبي يصل إلى هواتف Galaxy Note20

بعد أيام قليلة من إطلاق الإصدار التجريبي الثالث من واجهة One UI 4 لهواتف Galaxy S21 وS20، قامت الآن شركة سامسونج بإرسال نفس التحديث الذي يستند على نظام التشغيل الأحدث من جوجل إلى الهاتفين Galaxy Note20 وGalaxy Note20 Ultra لتجربة الواجهة الجديدة على مزيد من الأجهزة.



أكدت الشركة أن هذا التحديث التجريبي من One UI 4 سيصل في البداية إلى مستخدمي Note20 أو Note20 Ultra في المملكة المتحدة وسيتوسع بعد ذلك إلى مزيد من الدول حول العالم بحيث يصل إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين قبل إطلاق الإصدار النهائي، مع العلم بأن الإصدار التجريبي يعتمد على نظام Android 12 الرسمي والذي تم إصداره لهواتف Pixel في الشهر الماضي.



ولتثبيت الإصدار التجريبي من تحديث One UI 4 سيتوجب عليك استخدام تطبيق Samsung Members لتسجيل جهازك في الإصدار التجريبي، ولكن يجب أن تكون حذرا لأنه من الممكن أن تواجه أخطاء كثيرة في طريقك لأن هذا ليس تحديثا مستقرا وبذلك قد يكون من الجيد عدم تجربة ذلك على جهاز Galaxy Note20 أو Note20 Ultra الرئيسي حتى تتجنب حدوث خطأ فظيع.

وفي النهاية نأمل أن تقوم سامسونج بإرسال التحديث التجريبي إلى مزيد من الهواتف الأخرى حتى يتمكن أكبر عدد من المستخدمين من تجربة التحديث على الهواتف المتوسطة ولكن من المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أسابيع أخرى على الأقل.