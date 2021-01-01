

مواصفات وسعر الهاتف Nokia X100 مواصفات وسعر الهاتف Nokia X100

بعد سلسلة طويلة من التسريبات والشائعات، أعلنت شركة HMD أخيرا عن الهاتف Nokia X100 بسعر جيد مقارنة بالمواصفات حيث يضم معالجا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G و4 كاميرات في الخلف وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع وذاكرة تخزين مقبولة في هذه الفئة السعرية بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة للغاية سنتعرف عليها خلال هذا المقال الذي يتضمن سعر ومواصفات الهاتف Nokia X100.



مواصفات الهاتف نوكيا إكس 100

الهاتف الجديد Nokia X100 يتوفر بشاشة IPS LCD حجمها 6.67 بوصة ودقتها 2400×1080 بكسل ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 3 بالإضافة إلى أنها تضم ثقبا صغيرا في المنتصف لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، وهذا الهاتف يضم 4 كاميرات في الخلف تم تصنيعها بالتعاون مع شركة Zeiss optics مع العلم بأن الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية مثل الكاميرا الأمامية، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.



معالج تشغيل هذا الهاتف الجديد يأتي من فئة Qualcomm Snapdragon 480 5G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر ومعالج الرسوميات يأتي من فئة Adreno 619، بالإضافة إلى أن Nokia X100 يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، ويعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من نوكيا.

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وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4470 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع Quick Charge 3.0 بقوة 18 واط (منفذ الشحن يأتي من فئة USB Type‑C 2.0)، أما بخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ومنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية كما أن هذا الهاتف يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM ويدعم أيضا خاصية NFC.سعر الهاتف Nokia X100الهاتف Nokia X100 سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 19 نوفمبر بسعر يبلغ حوالي 252 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.