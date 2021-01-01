أول تجربة لنقل الكهرباء لاسلكيا في المحطة الفضائية الدولية

سيجري رواد الفضاء الروس بموجب برنامج البحث العلمي في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، اول تجربة لنقل الكهرباء لاسلكيا باستخدام شعاع الليزر.
وجاء في التقرير، المقدم إلى المؤتمر العلمي والعملي الثاني والعشرين لشركة "إينيرجيا"، أن البرنامج طويل المدى للتجارب العلمية في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية "يتضمن إجراء تجربة (البجع)، التي تتضمن دراسة نقل الطاقة الكهربائية باستخدام شعاع الليزر بين الأجهزة الفضائية".
وتتضمن التجربة المذكورة نقل الطاقة الكهربائية من محطة الفضاء الدولية التي سيثبت على سطح إحدى الوحدات الروسية جهاز إرسال، إلى مركبة الشحن "بروغريس" التي سيثبت فيها جهاز استقبال، ومن ثم تفصل عن المحطة وتبعد في التجربة الأولى مسافة 1-2 كم عنها، وفي التجربة الثانية مسافة 5 كيلومترات.
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