"يوتيوب" يحصل على ميزة طال انتظارها

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صورة الخبر: "يوتيوب" يحصل على ميزة طال انتظارها
"يوتيوب" يحصل على ميزة طال انتظارها

أعلن القائمون على "يوتيوب" أن منصتهم حصلت على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين.

وأشار القائمون على المنصة إلى أن مستخدمي "يوتيوب" بات بإمكانهم إخفاء عدد مرات "عدم الإعجاب" أو Dislike التي يقيّم بها المستخدمون الآخرون فيديوهاتهم.

وأوضحوا أن مشاهدي الفيديوهات على "يوتيوب" لا يزالون قادرين على تقييم الفيديوهات عبر النقر على زري Like أو Dislike، لكن صناع المحتوى أصبح بإمكانهم إخفاء عدد مرات Dislike لتظهر لهم وحدهم دون المتابعين.

وجاء في تدوينة نشرتها شركة "يوتيوب" حول الموضوع "نحن نسعى لأن تكون منصتنا مكانا يستطيع فيه المبدعون بمختلف خلفياتهم ومستوى شهرتهم قادرين من العثور ما يرغبون به لنشر أفكارهم، قدمنا العديد من الميزات لتشجيع التفاعل المحترم بين المستخدمين، وفي وقت سابق جربنا طرح ميزة Dislike لحماية صناع المحتوى والتقليل من التعليقات المسيئة التي قد يضعها الآخرون على فيديوهاتهم، ولاحظنا فاعلية هذه الميزة، لذا نسعى لتطويرها".

وتسعى "يوتيوب" لإدخال العديد من الميزات الجديدة على منصتها في السنوات الأخيرة لاجتذاب المتابعين، وخصوصا بعد ظهور العديد من المنصات الإلكترونية التي بات بإمكان المستخدمين فيها الترويج للفيديوهات.

المصدر: روسيا اليوم

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