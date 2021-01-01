تنتمي السيارة BYD سونج برو موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات وهم Comfort و Supreme.
اداء محرك السيارة BYD سونج برو موديل 2021
دعمت السيارة BYD سونج برو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 113 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
تصميم السيارة BYD سونج برو موديل 2021
تظهر النسخة BYD سونج برو موديل 2021 بمقدمة تحتوي على شبكة متعددة المقاطع الهوائية بطريقة عرضية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالاضافة إلى مصابيح الضباب، إلى جانب جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، ومنظومة عادم من الكروم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تبدأ من 78 ألف ريال..سعر BYD سونج برو موديل 2021 بالسوق السعودي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق