استحوذت السيارات الصينية على مكانة كبيرة داخل سوق المستعمل المصري في الفترة الماضية، من خلال العديد من الإصدارات التنافسية، ومن أبرز هذه العلامات شركة جيلي الصينية التي باتت منتشرة في الشوارع المصرية بسيارتها امبريال موديل 2019.
تتمتع سيارة جيلي امبريال موديل 2019 محرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 102 حصان عند 6000 دورة/دقيقة، وعزم دوران 140 نيوتن.متر في الدقيقة، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل الحركة للعجلات الأمامية، ويستهلك وقود بمعدل 7.2 لتر لكل 100 كم
دعمت سيارة جيلي امباريال موديل 2019 بمجموعة من التجهيزات القياسية مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع أنغلاق الفرامل ABS مع توزيع الكتروني لقوة الكبح EBD ، ونظام منع إدارة المحرك، نظام الدخول الذكي بدون مفتاح مع زر لإدارة المحرك، جهاز تنبيه ضد السرقة، مستشعرات الاصطفاف، وكاميرا خلفية وتستخدم عجلات رياضية بقياس 16 بوصة.
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التعليقات على سوق المستعمل.. سعر جيلي امبريال موديل 2019
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