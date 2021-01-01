

مسافر بالزمن يسرد أحداث عام 2022: نيزك ضخم وكائنات فضائية تستعمر الأرض مسافر بالزمن يسرد أحداث عام 2022: نيزك ضخم وكائنات فضائية تستعمر الأرض

المستقبل يشغلنا جميعًا ولكن هناك من شغله المستقبل أكثر بكثير من أي شخص آخر على ظهر الكوكب، فقد أدعى شخص أنه سافر بالزمن حتى عام 2022 لمعرفة ما يدور، وفي رحلته إلى هذه السنوات خرج في مقطع فيديو على تيك توك ليقول أن نيزك ضرب الأرض وجلب معه كائنات فضائية.



هذا الفيديو ليس الأول الذي يزعم فيه صاحب حسابaesthetictimewarper والمعروف باسم "المسافر عبر الزمن" أنه يساعد البشرية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



قدم الحساب الغريب بالفعل الكثير من التنبؤات الأخرى حول الأرض، فقد يعتقد المسافر عبر الزمن أن ثلاثة مراهقين سيفتحون بوابة لكون بديل باستخدام بيضة ديناصور T. Rex في ديسمبر.

قد يعجبك أيضا...

كما يقول أيضًا أن مدينة أتلانتس الأسطورية الغارقة سيتم العثور عليها في المحيط الأطلسي في عام 2022 ، والتي تضم حياة الأسماك البشرية.وأضاف أن ناسا ستعثر على أرض معكوسة في أغسطس وأن ثمانية بشر سيحصلون على قوى خارقة من الطاقة القصوى للشمس في أكتوبر، وغيرها من الاحداث الذي سيكشفها لاحقًا في الفيديوهات القادمة.