اندهش علماء الفلك بعد العثور على ثقب أسود صغير في مكان بعيد وراء مجرة درب التبانة، ويقدر حجم الثقب بأنه ضعف حجم شمسنا 11 مرة.
تم العثور على الثقب الأسود محتضنًا فيما يعرف بـ العنقود النجمي NGC 1850، وذلك بعد أن أجرى العلماء تحقيقًا لهذا العنقود النجمي الذي يبلغ عمره 100 مليون عام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
تم استخدام تلسكوب كبير جدًا (VLT) في المرصد الأوروبي الجنوبي في بافاريا بألمانيا لتمشيط الفضاء خارج مجرتنا للعثور على المنطقة الغامضة للزمكان.
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التعليقات على أكبر من الشمس بـ 11 مرة.. ثقب أسود جديد يظهر في الفضاء
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