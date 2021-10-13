

قفزة كبيرة بأسعار الذهب اليوم.. قفزة كبيرة بأسعار الذهب اليوم..

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس قفزة كبيرة في مصر بحوالي 12 جنيها في كل جرام مع صعود ملحوظ في سعر الذهب عالمياً لمستويات تتجاوز 1860 دولار مع توقعات بمزيد من الصعود في سعر الذهب في كافة الأسواق العالمية والمحلية.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 687.42 جنبه.



عيار 21 سجل 802 جنيه.



عيار 24 سجل 916.75 جنبه.



الجنيه الذهب 6416 جنيها.



أونصة الذهب 1860 دولار.



أسعار الذهب العالمية

أسعار الذهب العالمية سجلت ارتفاعا بأكثر من 1%، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، مما عزز الإقبال على المعدن النفيس للتحوط من التضخم.



وارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر صعود تكاليف البنزين والغذاء، فيما أدى إلى أكبر زيادة بمعدل سنوي منذ 1990.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب 1.1% إلى 1851.40 دولار للأونصة، ويتداول سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك الفدرالي بوجهة نظره بأن التضخم مؤقت.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.51 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 1.7% إلى 1076 دولار، والبلاديوم 1.1% إلى 2043 دولار.

