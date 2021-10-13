

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 11-11-2021 أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 11-11-2021

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 11-11-2021.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه عند مستوى 733.552 مليار جنيه.



إيقاف تداول 12 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، سماد مصر (ايجيفرت)، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، رواد السياحة-رواد، العامة للصوامع والتخزين، الشمس للإسكان والتعمير، أراب للتنمية والاستثمار العقارى.



البورصة تربح 9.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط استمرار انخفاض أحجام التداول، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه عند مستوى 733.552 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 356.3 مليون ورقة مالية بقيمة 894.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 39.3 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.59%، والعرب على 8.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.27%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعربية للبيع بقيمة 106.1 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 163.6 ألف جنيه، 34 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 78.2 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 11573 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 2048 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 13618 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4532 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة.



وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 63.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.72%.



- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 26.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.41%.



- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.64%.



- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.58%.



- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 35.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.93%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 63.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.51%.



- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.43%.



- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.431 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.



- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 14.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.



- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%.