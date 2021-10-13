

«التعمير والإسكان» يحقق أرباحا بقيمة 2.038 مليار جنيه خلال 9 أشهر «التعمير والإسكان» يحقق أرباحا بقيمة 2.038 مليار جنيه خلال 9 أشهر

حقق بنك التعمير والإسكان، أرباح إجمالية قبل الضرائب 2.038 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.5% عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2021، وحافظ البنك على قوة مركزه المالي.



وأعلن حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، في بيان اليوم الخميس، 11 نوفمبر، أن البنك اعتمد قوائمه المالية المستقلة عن الـ 9 أشهر الماضية والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، واستمر في تحقيق نتائج جيدة محققا أرباح بلغت 1.434 مليار جنيه بعد الضرائب.



وأشار إلى أن تلك النتائج المتحققة تعكس أداءً تشغيليًا قويًا، وكانت نتيجة وضع استراتيجية واضحة يسعى البنك من خلالها بأن يكون في مقدمة البنوك التجارية، والحرص على تقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء في مختلف المجالات.

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وأكد غانم، أن البنك مستمر في تطبيق خطة التطوير والتوسع المستمر، تماشيا مع خطط وتوجهات الدولة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، موضحا أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت رغم زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك، بالإضافة الي الاستثمار في خطة التوسع خاصة في العاصمة الإدارية لدعم خطة الدولة.ووفقا لبيان البنك، بشأن القوائم المالية المستقلة خلال الربع الثالث من عام 2021، فإن الزيادة جاءت مدعومة بارتفاع كبير في صافي الدخل من العائد ليتخطى الـ2.451 مليار جنيه مقارنة بـ 1.972 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بنسبة نمو 24.3%، ونمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.4% لتصل إلى 3.288 مليار جنيه مقارنة بـ 2.978 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.وقال غانم، إن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 22.40%، وحقق البنك عائداً على حقوق الملكية بمعدل 16.7%، وعائد على الأصول 2.07% بنهاية سبتمبر 2021, حيث حقق البنك نموا ملحوظا في اجمالي الأصول ليصل الي 69.16 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.6% عن فترة المقارنة.وفيما يتعلق بصافي محفظة القروض والتسهيلات والتي ارتفعت ارتقعا ملحوظا وبلغ صافي القروض والتسهيلات 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.3 %، وحافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال هذه الفترة بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.وارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 5.947 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.5% عن ديسمبر 2020، فيما شهدت محفظة قروض وتسهيلات الافراد نمو قدرة 22.7% ووصلت 7.379 مليار جنيه.وجاء ارتفاع قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي وصلت الي 14% نسبة نمو، والتي تحظي باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي وايمانا من البنك ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.واستكمل بنك التعمير والإسكان ريادته في مجال التمويل العقاري، فقد شهدت محفظة التمويل العقاري نمو وصل إلى 6.6%، وحققت ارصدة ودائع العملاء الى 56,262 مليار جنيه مقابل 47,122 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.4%.