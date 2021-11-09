

6 عوامل تسبب الإسمرار حول الفم.. تجنبيها 6 عوامل تسبب الإسمرار حول الفم.. تجنبيها

الكثير من الفتيات تعاني من اسمرار حول الفم والمنطقة المحيطة به، بما يقارب نصف الوجه، وبالرغم من التجارب العديدة منها استخدام الكريمات والماسكات، إلا أنه لا توجد نتيجة أو طريقة للتخلص منها بسهولة، وهناك فتيات يتعاملن مع المشكلة بشكل سطحي بدون معرفة السبب، لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع فاطمة مراد خبيرة العناية بالبشرة خلال السطور التالية أسباب ظهور الاسمرار حول الفم وطرق علاجه.



الأسباب وطرق العلاج:

تجنبي التعامل مع العادات اليومية التي يتم استخدامها بطريقة سلبية، والتي تؤدي إلى اسمرار منطقة حول الفم.



معجون الأسنان:

عند استخدام معجون الأسنان، لابد أن نأخذ حذرنا من خروجه على الجلد، وعند خروجه، لابد أن تتعاملي بأسرع طريقة لإزالته ويفضل بالمياه.

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بقايا المشروبات أو الأكلات:لابد أن نتجنب وقوع العصائر والأكلات على سطح الجلد، وكذلك بعض الفواكه مثل البرتقال والمانجو، والأفضل تقطيعها، ويفضل تناول الأكلات بشوكة والعصائر يفضل أن تستخدمي الشاليمو لتجنب ذلك.لعق الشفايف باللسان:مع دخول فصل الشتاء تبدأ الشفاه في مرحلة الجفاف، فتحدث حركات تلقائية، وهي لعق الشفاه باللسان، تلك التي تعتبر من أكبر أسباب الاسمرار حول الفم، لذلك لابد أن تتوقفي عنها، ويتم استخدام مرطبات متخصصة لهذه المنطقة.إزالة الشعر بهذه المنطقة:تعتبر منطقة حول الفم من أكثر الأماكن الحساسة بالبشرة، فعند إزالة الشعر، يفضل استخدم الطرق العادية والحذر من استخدام الواكس حتى لا يسبب التهاب للجلد، وبالتالي اسمراره.واقي الشمس:يفضل استخدام واقي الشمس بانتظام خارج وداخل المنزل، ويفضل أن يكون به زنك، لكي يساعد على تفتيح البشرة.الترطيب اليومي وشرب كميات من المياه:من أهم خطوات العلاج هي الترطيب، فلابد أن يكون مناسب لنوع البشرة، ويفضل أن تكون البشرة مرطبة قبل النوم، وقبل استخدم المكياج، ولابد أن نحافظ على شرب المياه بكميات وفيرة تعادل 2 لتر ونصف يوميًا، واستخدام بعض كريمات التفتيح الخاصة بنوع البشرة.