كشفت دراسة يابانية حديثة أن القطط لديها القدرة على تتبع موقع مالكها باستخدام الإشارات الصوتية، وتحديدًا صوت المالك.
وقالت ساهو تاكاجي، المؤلفة الأولى للدراسة وطالبة الدكتوراه في جامعة «كيوتو» اليابانية، لشبكة CNN إنها كانت دائما مهتمة بقدرات سمع القطط، مشيرة إلى أن القطط لها آذان حساسة يمكن أن تتحرك في اتجاهات مختلفة.
وأضافت: «رأيت قطة تميل بإحدى أذنيها فقط إلى الخلف واستمعت إلى الصوت خلفها، فقررت دراسة ما إذا كانت للقطط قدرات على تحديد موقع مالكها مكانيا من الأصوات»، مبينة أنه يعتقد عموما أن القطط ليست مهتمة بأصحابها مثل الكلاب، لكن اتضح أنها تمثل عقليا الوجود غير المرئي لأصحابها.
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التعليقات على دراسة: القطط تستخدم الإشارات الصوتية لتحديد موقع صديقها
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