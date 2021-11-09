طبيب يحذر من عادة خطيرة يمارسها الكثيرون في المرحاض: «بتجيب بواسير»

حذر طبيب من عادة خاطئة وخطيرة يفعلها الكثيرون أثناء دخولهم المرحاض، تسبب لهم مشاكل صحية قد تصل إلى حد التدخل الجراحي، مشددا أنه يجب تجنب تلك العادة تمامًا وفعل الأشياء السليمة التي تنعكس على صحته.
وشرح الدكتور كاران راجان، الطبيب الجراح بهيئة الصحة العامة البريطانية، أن الكثيرين عندما يدخلون المرحاض يقضون وقتًا طويلًا بداخله، وقد يجلب البعض معهم مجلة أو كتابا أو حتى الهاتف لتمضية الوقت، وهي عادة خطيرة وخاطئة يجب البعد عنها تجنبًا لحدوث مضاعفات صحية، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
عادة خطيرة أثناء دخول المرحاض تهدد صحتك
وأكد «راجان» أنه لا ينبغي على الشخص قضاء أكثر من 10 دقائق على المرحاض إذا كان يريد تجنب جراحة البواسير: «كل شخص لديه ما يعرف باسم (وسائد شرجية)، هذه موجودة لمنعنا من التبرز الذاتي وتحتوي أيضًا على أوعية دموية، ولكن إذا استمر الضغط على المرحاض، فقد تنتفخ هذه الأوعية الدموية وتسبب البواسير».
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