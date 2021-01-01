متي تسقط الصلاة عن المريض؟.. 3 أمور من الإفتاء لا تغفلها



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

متي تسقط الصلاة عن المريض؟..يظل المرض واحداً من الأعذار التي ترفع التكاليف عن صاحبها في أمور محددة وقد يظن الإنسان بنفسه في حال الابتلاء والمرض أن جميع التكاليف سقطت عنه وأنه لن يحاسب عليها، ومن ذلك ما ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تقول سائلة ما مضمونه: أمي ماتت وفي الأيام العشر الأخيرة لم تستطع أداء الصلوات الخمس فهل نقضي عنها؟، وما حكم تلك الصلوات؟







متي تسقط الصلاة عن المريض؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان عندما يبتلى بمرض فيفقد إدراكه كأن يكون في حالة الزهايمر أو الغيبوبة ففي تلك الحالة يصبح غير مكلف بأداء الصلوات الخمس، مشيراً إلى أن هناك حالتين يكون الإنسان مكلفاً فيهما لكنه غير مدرك لحكم تركه الصلاة كأن يكون شخص فاهم وعارف إن عليه صلاة فهذا يجب أن يصلي لكنه تركها لظنه أنها تسقط لتعبه ننبه ونعرفه بأن يصلي على هيئته التي يستطيع الصلاة بها سواء قياماً أو قعوداً أو على جنبه أو بعينه، وحكمه فيما فاته في حال الوفاة في فضل وسعة رحمة الله تبارك وتعالى.

قد يعجبك أيضا...

وبين أن هناك آخر مريض ويترك الصلاة متعمداً وهذا نستبعد حدوثها إلا أنه في تلك الحالة يحاسب على تركه الصلاة، مشدداً في إجابته على السائلة بأن والدتها قد اشتد عليها المرض في آخر عشر أيام من حياتها فلم تصلي بأنه لا شئ عليها ورحمة الله أوسع.هل تسقط الصلاة عن المريض؟قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحكم بسقوط الصلاة عن المريض أو عدمه يتوقف على حالته المرضية .وأوضح«عبد السميع» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « أبي مريض جلطة ولم يصلى أثناء المرض؛ فهل تسقط عنه؟» أن الحكم بسقوط الصلاة عن المريض يتوقف على حالته الصحية؛ فربما تستدعي التزامه الفراش فترة طويلة؛ وبالتالي لن يستطيع الوضوء للصلاة لما فيها من مشقة كبيرة عليه، وربما لا يستطيع الكلام أيضًا.ونوه أن هذه المسألة تحتاج إلى الاستفسار عنها أكثر؛ فالحكم العام أن الصلاة لا تسقط عن المسلم أبدًا؛ فإن لم يستطيع الكلام أجري ما يُقرأ في الصلاة على قلبه وإن لم يستطع الصلاة قائمًا؛ صلى قاعدًا.هل تسقط الصلاة عن المريض؟وفي سياق متصل، بين الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن المريض طريح الفراش العاجز لا تسقط عنه الصلاة ، لافتًا إلى أنه إذا عجز عن الحركة تمامًا؛ فإنه يمكن أن يومئ بعينيه قيامًا وركوعًا وسجودًا.وأضاف «عويضة» ردًا على سؤال عن كيفية صلاة المريض العاجز، أنه بالنسبة للقراءة وأذكار الصلاة، يمكنه أن يجريهما على قلبه إن لم يستطع بلسانه.وأكد أنه لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال مهما بلغ مرضه، حتى لو كان طريح الفراش مادام أنه صاحب عقل ويدرك ما حوله، لافتًا إلى أن الإنسان بالعقل لا زال مكلفًا؛ وأنها تسقط عنه إذا زال عقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:«رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ».هل تسقط الصلاة عن مريض السرطان؟وفي ذات السياق، لفت الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقل مناط التكليف، مشيرًا إلى أن مريض السرطان حاضر العقل لا تسقط فرضية الصلاة أو التكاليف التي يستطيع أداءها.وتابع « ممدوح » ردًا على سؤال: هل مريض السرطان ممن تسقط عنهم الصلاة؟ على فرضية الصلاة واهمية ادائها، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا قطعوا أطرافه الأربعة أو أصيب بشلل رباعي؛ لا تسقط عنه الصلاة.