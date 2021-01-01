حكم التطيب للمرأة عند الصلاة .. الإفتاء ترد

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حكم التطيب للمرأة عند الصلاة .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.



قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إنه لا مانع منه وهو جائز والله يقول فى كتابه الكريم "يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ " [ الأعراف: 31].



فالزينة المقصود بها هنا الملابس عند ستر العورة والله جميل يحب الجمال والتطيب لا مانع منه مادام ذلك ببيتها.

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قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يلزم المرأة هو ما يلزم الرجل فى الصلاة من شروط صحة الصلاة ومن أن تكون على طهارة وأن تتجه إلى القبلة ومدركة لدخول الوقت ونحو ذلك.وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « ما يلزم المرأة فى الصلاة ؟»، أن هناك اختلاف بين الرجال والنساء أثناء الصلاة وهو الثياب لكن عورة المرأة فى الصلاة تختلف عن عورة الرجل فربما جاز للرجل أن يصلى وجزء من ساقة مكشوف لكن المرأة لا يجوز لها ذلك وبالتالى نقول إن المرأة لها ثياب لابد أن ترتديه قبل الصلاة تستر جسدها كله إلا وجهها وكفيها.وتابع قائلًا:" أن الأحناف قالوا بجواز أن تكشف قدميها والأصل فى ذلك فيجب ستر جميع الجسد إلا الوجه والكفين".