حكم التطيب للمرأة عند الصلاة .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.
قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إنه لا مانع منه وهو جائز والله يقول فى كتابه الكريم "يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ " [ الأعراف: 31].
فالزينة المقصود بها هنا الملابس عند ستر العورة والله جميل يحب الجمال والتطيب لا مانع منه مادام ذلك ببيتها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حكم التطيب للمرأة عند الصلاة .. الإفتاء ترد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق