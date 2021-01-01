قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الأعرابي الذي أخطأ وبال في مسجد النبي، فقال الرسول للصحابة حينما هموا للبطش به :"دعوه .. فإنما بعثتم ميسرين"، وقال القرآن :"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"، موضحاً أن من بعث هو النبي لكنه أخبر بأننا جميعاً بعثنا على هديه صلى الله عليه وسلم في تلك الخيرية وهذا التيسير.
مقصرون في أمر التيسير
ولفت عبد المعز خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية dmc، إلى أننا يجب أن نعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسببين: أولهما أننا لم نحمل الرسالة كما ينبغي وقصرنا في الدعوة إلى الله، وثانيهما: في التيسير نفسه، مستشهداً بمقولة: "الإسلام قضية عادلة لكنها في يد محامٍ فاشل".
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وتساءل: أين نحن من إيصال رسالة التيسير إلى الناس؟، مضيفاً:" اجعل اللي يشوفك يقول أهو هو ده تربية النبي صلى الله عليه وسلم.. فأنا بعتذر له من هذا الأمر، لم نقوم بالرسالة كما ينبغي.. الأمر الثاني أننا لم نكن ميسيرين كما ينبغي".
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التعليقات على رمضان عبد المعز: سببان يفرضان علينا أن نعتذر لرسول الله | فيديو
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