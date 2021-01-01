كيف نستغفر للميت .. دار الإفتاء توضح هذه الطريقة

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قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الاستغفار يجوز للميت بالدعاء له وللموتى ممن سبقوهم وقد مدح الله تعالى من يفعل ذلك طالباً قبول الدعاء بالرحمة والمغفرة لمن سبقوه من الموتى فى سورة الحشر قال تعالى "وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ "(10)



وأكد شلبي أن الاستغفار للمتوفى جائز شرعًا، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".. رواه مسلم.



هل تجوز قراءة الفاتحة للميت أم الدعاء فقط .. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل تجوز قراءة الفاتحة للميت أم الدعاء فقط؟”.

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هل تجوز قراءة الفاتحة للميت أم الدعاء فقطوأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك عن السؤال قائلا: إنه يجوز الاثنان قراءة الفاتحة والدعاء والصدقة أيضا.وأضاف أمين الفتوى أن كل عمل صالح يجوز أن أهب ثوابه إلى الميت وهذا الثواب يصل اليه وينفعه ويفرح به ويكون سببا في فك رقبة الميت، فمثلا عندنا المدين إذا سددنا عنه دينه وقد رهن به فى الحياة البرزخية يفك عنه.هل يجوز قراءة الفاتحة مرة واحدة لأكثر من ميتتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: "هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟".وأوضحت لجنة الفتوى، في ردها على السؤال عبر الصفحة الرسمية لها على "فيس بوك"، أنه لا مانع من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.حكم قراءة الفاتحة وهبة ثوابها لعدة أموات مرة واحدةأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من قراءة الفاتحة أو القرآن عامة، وهبة ثوابه للأموات جميعًا، أو لكل متوفى على حدة.