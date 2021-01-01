أنشطة طلابية متنوعة ببنات عين شمس

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في إطار الأنشطة الطلابيه للعام الدراسي الجديد لكليه البنات جامعه عين شمس للعام الجامعى 2021/2022 ، و تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة أميره يوسف عميد كليه البنات و الدكتورة مي حلمي وكيل كليه البنات لشئون التعليم والطلاب ، نظمت رعاية الشباب بالكلية صباح اليوم الخميس ، مسابقه الشطرنج وسط إجراءات احترازية مشددة .



كما قدمت اللجنه الثقافيه والإعلامية باتحاد طالبات الكليه دعوة لأصحاب المواهب الأدبية للمشاركة في المسابقة الأدبية تحت شعار " انا مبدعة" في مجالات الرواية ، القصه القصيره ، المقال ،التأليف المسرحي والسيناريو والحوار ومن المقرر أن تحصل الفائزات علي جوائز مالية كما سيتم تصعيد الأعمال الفائزة بمسابقة ابداع ( ٩ ) التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.



وامتدادا للأنشطة والفعاليات الطلابية نظمت اللجنة الفنيه بادارة رعايه الشباب حفل لاكتشاف المواهب فى مجالات الغناء الفردي ،الغناء الجماعي، الانشاد الديني، التمثيل المسرحي والرسم التشكيلي وقد شهد الحفل إقبالا من الطالبات ومشاركة فعالة وسط إجراءات احترازية مشددة.