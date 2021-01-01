جامعة الفيوم تستعد لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب المقرر لها 18 نوفمبر

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عقد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أجتماعا بمديري إدارات رعاية الشباب بالكليات،تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور حسني الجارحي، القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.







أكد أ.د محمد فاروق، على أهمية إجراء انتخابات اتحاد الطلاب، مشيراً إلى أنه يعتبر بروتوكولا جامعيًا، تحرص كافة الجامعات على تنظيمه سنوياً بشكل منتظم، كما أشاد بالكفاءات والطاقات البشرية التي تمتلكها جامعة الفيوم وخاصةً بقطاع شئون التعليم والطلاب بشكل عام، وبالادارة العامة لرعاية الشباب بشكل خاص.

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كما عبر عن شكره لمديري إدارات رعاية الشباب بالجامعة، مؤكًدا حرص الجامعة على تقديم يد العون والمساعدة لدعم أي نشاط طلابي بجميع كليات الجامعة، وموضحاََ أن قطاع شئون التعليم والطلاب يعد من القطاعات الحيوية بالجامعات، لما له من دور كبير وفعال، في التواصل المباشر مع الطالب الجامعي، إضافة إلى مناقشة شروط ومعايير اختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق باتحاد الطلاب بالكليات، على أن تبدأ انتخابات إتحاد الطلاب يوم ١٨ من شهر نوفمبر الجاري.كما وجه المديرين بضرورة تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة، مما يحقق المنافسة الشريفة بين الكليات، والسعي إلى تحقيق مراكز متقدمة، من خلال المشاركة في المسابقات التي تقام على مستوى الجامعات المصرية أيضا، والبحث عن آليات وخطط تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية ، وفي ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش، وطرح الأسئلة والمقترحات، وتبادل الآراء.