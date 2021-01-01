عقد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أجتماعا بمديري إدارات رعاية الشباب بالكليات،تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور حسني الجارحي، القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.
أكد أ.د محمد فاروق، على أهمية إجراء انتخابات اتحاد الطلاب، مشيراً إلى أنه يعتبر بروتوكولا جامعيًا، تحرص كافة الجامعات على تنظيمه سنوياً بشكل منتظم، كما أشاد بالكفاءات والطاقات البشرية التي تمتلكها جامعة الفيوم وخاصةً بقطاع شئون التعليم والطلاب بشكل عام، وبالادارة العامة لرعاية الشباب بشكل خاص.
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التعليقات على جامعة الفيوم تستعد لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب المقرر لها 18 نوفمبر
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