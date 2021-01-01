تعليم بورسعيد تناقش تفعيل سد عجز المدرسين بنظام 20 جنيها للمتطوعين بالحصة

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عقد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم اجتماعا استهدف مديرى العموم والإدارات التعليمية والإدارات النوعية المعنية وموجهى العموم وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏



وأكد وكيل وزارة تعليم بورسعيد على أن الاجتماع ناقش تفعيل سد العجز بين صفوف المعلمين بمرحلة التعليم الأساسي بنظام الأجر 20 جنيها ‏للحصة الواحدة للمتطوعين فعليا بمدارس المحافظة موجها الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عادل ‏الغضبان محافظ بورسعيد لما يبذلانه من جهود من شأنها انتظام العملية التعليمية بالمحافظة.‏



وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أنه سيتم إعادة توزيع المتطوعين على مدارس التعليم الأساسى حسب الاحتياج بعد تحديد مدى العجز فى المواد الأساسية ‏بتلك المرحلة فقط مشيرا إلى أن المتطوع بالأجر له حد أقصى للحصص الأسبوعية وهو 24 حصة كما أنه لن يشارك فى أعمال الامتحانات مطلقا ولن يعمل فى مدرسة له أقارب فيها.‏

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محافظ بورسعيد: استكمال أعمال دهان العمارات السكنية بالمنطقة السابعةوأضاف وكيل وزارة تعليم بورسعيد أن كل المتطوعين بالأجر سيستوفون أوراق ملفاتهم تحت مسئولية الموجهين الأوائل وإشراف مديرى الإدارات التعليمية ‏بعد اعتمادها من مديرى المدارس مشيرا إلى عدم قبول أى متطوع إلا بعد تلقيه التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد تنفيذا ‏لقرارات رئاسة مجلس الوزراء. ‏